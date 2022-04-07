Басурин заявил об освобождении около 60% территории ДНР от украинских войск

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Представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин в эфире телеканала «Россия 24» заявил об освобождении 60% территории республики от украинских войск.
Басурин заявил об освобождении около 60% территории ДНР от украинских войск
  • © РИА Новости / Илья Питалев

«У нас было менее 50%, сейчас около 60%. У нас остаётся север республики, где скопление Вооружённых сил Украины наиболее крупное», — приводит его слова ТАСС.

Также Басурин заявил, что в Мариуполе бои переместились в порт города и на территорию завода «Азовсталь».

По его словам, можно сказать, что «основные бои закончились» в центральной части города.

4 апреля начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявлял, что российская сторона предлагает украинским войскам и наёмникам сложить оружие и выйти из Мариуполя в Запорожском направлении.

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