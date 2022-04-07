Басурин заявил об окончании основных боёв в центральной части Мариуполя

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Основные бои в центральной части Мариуполя закончились. Об этом телеканалу «Россия 24» заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
Басурин заявил об окончании основных боёв в центральной части Мариуполя
  • © РИА Новости / Илья Питалев

«По поводу ситуации в Мариуполе, центральная часть города: можно сказать, основные бои закончились», — цитирует РИА Новости Басурина.

По его словам, бои переместились в порт города и на территорию завода «Азовсталь».

Ранее беженец из Мариуполя рассказал RT, что украинские националисты не выпускали жителей из города. По его словам, когда российские военные зашли в город, они выпускали людей и оказывали им помощь.

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