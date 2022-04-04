Минобороны России предложило украинским войскам выйти из Мариуполя 5 апреля

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Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что российская сторона предлагает украинским войскам и наёмникам 5 апреля сложить оружие и выйти из Мариуполя в Запорожском направлении.
Минобороны России предложило украинским войскам выйти из Мариуполя 5 апреля
  • РИА Новости

Мизинцев отметил, что в Мариуполе сложилась тяжелейшая гуманитарная обстановка в отдельных контролируемых украинскими вооружёнными формированиями районах города.

«Вооружённые силы России, исходя чисто из гуманных принципов, для спасения мирных жителей предлагают подразделениям ВСУ, батальонам территориальной обороны и иностранным наёмникам с 06:00 мск 5 апреля 2022 г. прекратить боевые действия, сложить оружие и выйти по согласованному с украинской стороной маршруту в Запорожском направлении на подконтрольные Киеву территории», — сказал он в ходе брифинга.

Ранее Мизинцев сообщал, что российская сторона с 06:00 4 апреля открывает гуманитарный коридор из Мариуполя.

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