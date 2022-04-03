Минобороны России сообщило об открытии гуманитарного коридора из Мариуполя с 06:00 4 апреля

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Российская сторона с 06:00 4 апреля открывает гуманитарный коридор из Мариуполя. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Минобороны России сообщило об открытии гуманитарного коридора из Мариуполя с 06:00 4 апреля
  • Legion-Media

«Российская Федерация исключительно из гуманных целей по инициативе турецкой стороны с 06:00 4 апреля 2022 года вновь открывает гуманитарный коридор для спасения иностранных граждан и мирных жителей из Мариуполя», — заявил Мизинцев.

Он отметил, что Россия также готова обеспечить заход задействованных в эвакуации судов в порт Бердянск и выход из него с соблюдением норм международного морского права.

«Но успех указанной гуманитарной операции зависит только от украинской стороны», — заключил Мизинцев.

Ранее в Минобороны заявили, что иностранные граждане могут быть эвакуированы из Бердянска в Россию и на Украину.

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