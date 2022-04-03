Минобороны России сообщило об открытии гуманитарного коридора из Мариуполя с 06:00 4 апреля
- Legion-Media
«Российская Федерация исключительно из гуманных целей по инициативе турецкой стороны с 06:00 4 апреля 2022 года вновь открывает гуманитарный коридор для спасения иностранных граждан и мирных жителей из Мариуполя», — заявил Мизинцев.
Он отметил, что Россия также готова обеспечить заход задействованных в эвакуации судов в порт Бердянск и выход из него с соблюдением норм международного морского права.
«Но успех указанной гуманитарной операции зависит только от украинской стороны», — заключил Мизинцев.
Ранее в Минобороны заявили, что иностранные граждане могут быть эвакуированы из Бердянска в Россию и на Украину.