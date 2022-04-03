Минобороны: иностранцы могут быть эвакуированы из Бердянска в Россию и на Украину

Иностранные граждане могут быть эвакуированы из Бердянска в Россию и на Украину, заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Из Бердянска иностранные граждане могут быть эвакуированы по любому гуманитарному маршруту: наземным транспортом в Республику Крым или на подконтрольные киевскому режиму территории, а также морским транспортом по избранным направлениям», — цитирует ТАСС Мизинцева.

По его словам, российская сторона готова обеспечить заход задействованных в эвакуации судов в порт Бердянск и выход из него, соблюдая нормы международного морского права.

Также он заявил, что ВС России с 00:00 мск 3 апреля открывают гуманитарный коридор из Мариуполя в Бердянск.