МО: Россия по просьбе Эрдогана окажет содействие эвакуации иностранцев из Мариуполя

Россия в соответствии с просьбой президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана к российскому лидеру Владимиру Путину окажет содействие в эвакуации иностранных граждан из Мариуполя, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«В соответствии с просьбой президента Турецкой Республики к президенту Российской Федерации В.В. Путину принято решение оказать полное содействие в эвакуации граждан иностранных государств, находящихся в заложниках у оставшихся боевиков националистических батальонов в отдельных районах Мариуполя», — приводит ТАСС слова Мизинцева.

По его словам, ВС России с 00:00 мск 3 апреля открывают гуманитарный коридор из Мариуполя в Бердянск.

Он отметил, что российская сторона обращается ко всем международным организациям обязать Киев до 03:00 мск 3 апреля 2022 года письменно уведомить о готовности к проведению эвакуации.

Мизинцев уточнил, что осуществление гуманитарной операции возможно только в условиях содействия киевских властей.

Ранее в штабе территориальной обороны ДНР сообщили об эвакуации ещё 588 человек из Мариуполя в село Безыменное в Донецкой Народной Республике.