МО: Россия по просьбе Эрдогана окажет содействие эвакуации иностранцев из Мариуполя

Короткая ссылка
Россия в соответствии с просьбой президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана к российскому лидеру Владимиру Путину окажет содействие в эвакуации иностранных граждан из Мариуполя, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«В соответствии с просьбой президента Турецкой Республики к президенту Российской Федерации В.В. Путину принято решение оказать полное содействие в эвакуации граждан иностранных государств, находящихся в заложниках у оставшихся боевиков националистических батальонов в отдельных районах Мариуполя», — приводит ТАСС слова Мизинцева.

По его словам, ВС России с 00:00 мск 3 апреля открывают гуманитарный коридор из Мариуполя в Бердянск.

Он отметил, что российская сторона обращается ко всем международным организациям обязать Киев до 03:00 мск 3 апреля 2022 года письменно уведомить о готовности к проведению эвакуации.

Мизинцев уточнил, что осуществление гуманитарной операции возможно только в условиях содействия киевских властей.

Ранее в штабе территориальной обороны ДНР сообщили об эвакуации ещё 588 человек из Мариуполя в село Безыменное в Донецкой Народной Республике.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить