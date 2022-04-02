Минобороны рассказало об эвакуации в Россию более 557 тысяч человек с начала спецоперации

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В Россию с момента начала спецоперации на Украине эвакуировали 557 565 человек, включая более 111 тыс. детей. Об этом сообщил начальник российского Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«За прошедшие сутки без участия украинских властей, Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, а также Международного Комитета Красного Креста из Донецкой и Луганской народных республик, а также опасных районов Украины эвакуированы в Россию 14 168 человек, из них 891 ребёнок, а всего с начала специальной военной операции — уже 557 565 человек, из которых 111 870 — дети», — заявил Мизинцев.

Ранее в штабе территориальной обороны ДНР сообщили об эвакуации ещё 588 человек из Мариуполя в село Безыменное в Донецкой Народной Республике.

Представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в стриме RT «Летучка» заявил, что украинские войска бьют по гуманитарным колоннам с мирными жителями.

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