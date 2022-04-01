В Народной милиции ЛНР заявили, что украинские националисты бьют по гуманитарным колоннам

Представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в стриме RT «Летучка» заявил, что украинские войска бьют по гуманитарным колоннам с мирными жителями.

«Мы эвакуируем граждан, в том числе с маленькими детьми, под обстрелами, на свой страх и риск. Представители СМИ, которые освещают эти события... сами на своих машинах также по одному-два человека вывозят. Потому что очень опасно вывозить большое количество людей, потому что украинские националисты целятся именно по гуманитарным колоннам», — заявил он.

Он отметил, что на этих колоннах вывешивали белые флажки, чтобы обозначить, что это эвакуация, но украинским националистам «абсолютно без разницы».

По словам Марочко, украинские войска терпят огромные потери.

«Вчера был нанесён существенный урон, разрушена нефтебаза в Лисичанске, вооружённые формирования Украины испытывают нехватку ГСМ», — рассказал представитель Народной милиции.

Он добавил, что сейчас делается всё для того, чтобы отодвинуть противника на расстояние, которое не позволит обстреливать мирные города и районы ЛНР.

Ранее в ЛНР заявили, что ВСУ обстреляли территорию республики 769 раз за шесть недель.