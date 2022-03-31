В ЛНР заявили, что ВСУ обстреляли территорию республики 769 раз за шесть недель
- РИА Новости
- © Валерий Мельников
«За шесть недель (с 17.02.2022 по 31.03.2022) представительством ЛНР в СЦКК зафиксировано 769 обстрелов территории республики со стороны вооружённых формирований Украины с применением тяжёлого вооружения (реактивных систем залпового огня, артиллерии, минометов)», — отмечается в сообщении.
В результате обстрелов погибли 12 мирных жителей. Ещё 15 пострадали, в том числе трое детей.
30 марта сообщалось, что украинские войска выпустили ракету из ракетного комплекса «Точка-У» по Луганску.