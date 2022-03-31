В ЛНР заявили, что ВСУ обстреляли территорию республики 769 раз за шесть недель

Вооружённые силы Украины обстреляли территорию Луганской Народной Республики 769 раз за шесть недель. Об этом информирует представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«За шесть недель (с 17.02.2022 по 31.03.2022) представительством ЛНР в СЦКК зафиксировано 769 обстрелов территории республики со стороны вооружённых формирований Украины с применением тяжёлого вооружения (реактивных систем залпового огня, артиллерии, минометов)», — отмечается в сообщении.

В результате обстрелов погибли 12 мирных жителей. Ещё 15 пострадали, в том числе трое детей.

30 марта сообщалось, что украинские войска выпустили ракету из ракетного комплекса «Точка-У» по Луганску.