В ДНР заявили об эвакуации почти 600 человек из Мариуполя в Безыменное

В штабе территориальной обороны ДНР сообщили об эвакуации ещё 588 человек из Мариуполя в село Безыменное в Донецкой Народной Республике.

«За минувшие сутки... из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 588 человек», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

В частности, были вывезены 119 детей.

Отмечается, что в общей сложности с 5 марта в Безыменное эвакуированы 10 820 человек.

Начальник российского Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев ранее сообщал, что в Россию с момента начала спецоперации на Украине эвакуировали 543 397 человек, включая более 110 тыс. детей.