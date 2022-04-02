В ДНР заявили об эвакуации почти 600 человек из Мариуполя в Безыменное

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В штабе территориальной обороны ДНР сообщили об эвакуации ещё 588 человек из Мариуполя в село Безыменное в Донецкой Народной Республике.
В ДНР заявили об эвакуации почти 600 человек из Мариуполя в Безыменное
  • РИА Новости

«За минувшие сутки... из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 588 человек», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

В частности, были вывезены 119 детей.

Отмечается, что в общей сложности с 5 марта в Безыменное эвакуированы 10 820 человек.

Начальник российского Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев ранее сообщал, что в Россию с момента начала спецоперации на Украине эвакуировали 543 397 человек, включая более 110 тыс. детей.

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