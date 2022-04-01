Минобороны рассказало об эвакуации в Россию более 543 тысяч человек с начала спецоперации

В Россию с момента начала спецоперации на Украине эвакуировали 543 397 человек, включая более 110 тыс. детей. Об этом сообщил начальник российского Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«За прошедшие сутки российскими вооружёнными силами без участия украинских властей из опасных районов Украины, а также Донецкой и Луганской народных республик эвакуированы в Россию 15 790 человек, из них 2760 детей, а всего с начала специальной военной операции — уже 543 397 человек, из которых 110 979 — дети», — заявил он.

Ранее представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в стриме RT «Летучка» заявил, что украинские войска бьют по гуманитарным колоннам с мирными жителями.

Международный комитет Красного Креста (МККК) заявил о своей готовности к содействию безопасной эвакуации мирного населения из Мариуполя.