Красный Крест заявил о готовности содействовать эвакуации населения из Мариуполя

Международный комитет Красного Креста (МККК) заявил о своей готовности к содействию безопасной эвакуации мирного населения из Мариуполя.

«По логистическим и связанным с безопасностью причинам мы будем готовы провести операцию по безопасному выходу завтра, в пятницу, при условии, что все стороны согласуют точные условия, включая дороги, время начала и длительность», — приводит ТАСС заявление организации.

Отмечается, что от успеха данного мероприятия зависят жизни десятков тысяч жителей Мариуполя.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 1» рассказал о текущей обстановке в Мариуполе.