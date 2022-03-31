Красный Крест заявил о готовности содействовать эвакуации населения из Мариуполя

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Международный комитет Красного Креста (МККК) заявил о своей готовности к содействию безопасной эвакуации мирного населения из Мариуполя.
Красный Крест заявил о готовности содействовать эвакуации населения из Мариуполя
  • © РИА Новости / Виктор Антонюк

«По логистическим и связанным с безопасностью причинам мы будем готовы провести операцию по безопасному выходу завтра, в пятницу, при условии, что все стороны согласуют точные условия, включая дороги, время начала и длительность»,  — приводит ТАСС заявление организации.

Отмечается, что от успеха данного мероприятия зависят жизни десятков тысяч жителей Мариуполя.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 1» рассказал о текущей обстановке в Мариуполе.

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