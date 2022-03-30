Глава ДНР Пушилин рассказал об обстановке в Мариуполе

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Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 1» рассказал о текущей обстановке в Мариуполе.
Глава ДНР Пушилин рассказал об обстановке в Мариуполе
  • © РИА Новости / Виктор Антонюк

По его словам, разрозненные группы националистов могут передвигаться по отдельным районам Мариуполя. Он сообщил, что проводится зачистка. 

Пушилин добавил, что основная концентрация националистических батальонов — на заводе «Азовсталь». Глава ДНР заявил, что «ведётся определённая работа, чтобы их ликвидировать уже в очень-очень сжатые сроки».

«Времени нет, людям нужно оказывать помощь, людям нужно оказывать поддержку по всем направлениям...» — приводит его слова РИА Новости.

Также Пушилин заявил, что операция по освобождению ДНР ускоряется, однако о сроках её завершения говорить невозможно.

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