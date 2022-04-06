В Госдуме раскритиковали призыв литовского политика изолироваться от России в сфере культуры

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Ангелина Шурпина
Актриса Елена Драпеко, первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре, в беседе с RT прокомментировала призыв спикера парламента Литвы Виктории Чмилите-Нильсен изолироваться от России в сфере культуры.

«Они могут изолироваться, но российская культура — очень заметное явление мировой культуры. Поэтому если они откажутся от платформы российской культуры, они станут намного беднее», — рассказала она.

Драпеко отметила, что Россия, в свою очередь, «оставит себе» достижения мировой культуры.

«В том числе и европейской. Мы не собираемся отгораживаться, мы, наоборот, будем изучать их достижения», — заключила парламентарий.

Ранее спикер парламента Литвы Виктория Чмилите-Нильсен в эфире радиостанции Ziniu radijas призвала Европу изолироваться от России не только в политических и торгово-экономических контактах, но и в сфере культуры.

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