Спикер парламента Литвы призвала Европу изолироваться от России в сфере культуры

Спикер парламента Литвы Виктория Чмилите-Нильсен в эфире радиостанции Ziniu radijas призвала Европу изолироваться от России не только в политических и торгово-экономических контактах, но и в сфере культуры.

«Вероятно, это государство быстро не выздоровеет, поэтому оно должно быть изолировано не только в политическом, дипломатическом, экономическом отношении, но и в сфере культуры, спорта и в других областях», — цитирует её ТАСС.

Также агентство отмечает, что, в свою очередь, Ассоциация деятелей культуры Литвы призвала запретить любую демонстрацию российской культуры. В частности, было предложено снять с афиши Национальной оперы балет Петра Чайковского «Щелкунчик».

Ранее американский лидер Джо Байден в ходе пресс-конференции в Польше заявил, что россияне не являются врагами США.

15 марта глава МИД России Сергей Лавров высказал мнение, что санкции Соединённых Штатов направлены против простых граждан страны.

10 марта председатель Координационного совета организаций российских соотечественников в Соединённых Штатах Елена Брэнсон заявила, что уровень русофобии в США пока только нарастает.