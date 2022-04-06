В Кремле назвали жестом доброй воли отвод войск России из Киевской области

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение об отводе российских войск из Киевской области.

«Чтобы создать благоприятные условия для переговоров, мы хотели сделать жест доброй воли. Мы можем принять серьёзные решения во время переговоров, поэтому президент Путин дал приказ нашим войскам уйти из региона», — сказал Песков в интервью французскому телеканалу LCI. Его слова приводит РИА Новости.

Глава российского МИД Сергей Лавров также заявил, что деэскалация в Киевской и Черниговской областях после российско-украинских переговоров в Стамбуле была жестом доброй воли России.

30 марта Минобороны России сообщило, что российские вооружённые силы проводят плановую перегруппировку войск на Киевском и Черниговском направлениях.