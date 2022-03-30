Россия проводит плановую перегруппировку войск на Киевском и Черниговском направлениях

Вооружённые силы России проводят плановую перегруппировку войск на Киевском и Черниговском направлениях, заявили в российском Министерстве обороны.

Об этом сообщил официальный представитель министерства генерал-майор Игорь Конашенков.

На первом этапе специальной военной операции планировалось заставить противника сконцентрировать свои силы, средства, ресурсы и боевую технику для удержания больших населённых пунктов на этих направлениях, включая Киев, пояснил он.

«Сковать их на поле боя и без штурма этих городов (во избежание потерь среди гражданского населения) нанести вооружённым формированиям киевского режима такое поражение, которое не позволило бы ему использовать эти силы на главном направлении действий наших вооружённых сил — в Донбассе», — рассказал представитель Минобороны.

Все эти цели были выполнены, подчеркнул Конашенков.