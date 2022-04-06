ВС России уничтожили 125 самолётов в ходе спецоперации на Украине

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Вооружённые силы России уничтожили 125 самолётов, 93 вертолёта и 407 беспилотников за время проведения специальной военной операции на Украине.
ВС России уничтожили 125 самолётов в ходе спецоперации на Украине
  • РИА Новости

Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Также уничтожены 227 ЗРК, 1981 танк и другие боевые бронированные машины, 215 установок реактивных систем залпового огня, 854 орудия полевой артиллерии и миномёта, а также 1882 единицы специальной военной автомобильной техники.

3 апреля Конашенков заявил, что в течение дня оперативно-тактическая авиация ВКС России поразила 42 военных объекта Украины.

В конце марта министр обороны России Сергей Шойгу заявил о выполнении основных задач первого этапа спецоперации на Украине.

Начальник Главного оперативного управления Генерального штаба ВС России Сергей Рудской рассказал о почти полном уничтожении ВВС и системы ПВО Украины, а также о ликвидации украинских военно-морских сил.

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