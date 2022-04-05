Генсек Столтенберг: ни один из членов НАТО не поддержит отправку сил на Украину

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил мнение, что в ходе переговоров глав МИД стран — участниц альянса никто не поддержит направление сил НАТО на Украину.
Генсек Столтенберг: ни один из членов НАТО не поддержит отправку сил на Украину
  • globallookpress.com

«Я ожидаю, что министры будут обсуждать усиление мер в отношении России, но я не жду, что кто-то поддержит направление сил альянса на Украину», — цитирует РИА Новости Столтенберга.

Кроме того, Столтенберг рассказал, что десятки тысяч украинских военных прошли подготовку со стороны членов альянса.

Ранее американский президент Джо Байден в ходе выступления перед американскими десантниками на военной базе в польском Жешуве заявил, что военные США «своими глазами» увидят ситуацию на Украине.

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