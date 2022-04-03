Столтенберг: НАТО натренировало десятки тысяч украинских военных

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью CNN рассказал, что десятки тысяч украинских военных прошли подготовку со стороны членов альянса.
Столтенберг: НАТО натренировало десятки тысяч украинских военных
  • AP

«Нужно помнить, что союзники по НАТО — США, Великобритания, Канада и некоторые другие — годами тренировали украинские войска. Так что десятки тысяч украинских военнослужащих... которых тренировали союзники по НАТО, сейчас на передовой воюют против вторгнувшихся российских сил», — приводит его слова РИА Новости.

Столтенберг отметил, что Вооружённые силы Украины в настоящее время оснащены и подготовлены лучше, «чем когда-либо в прошлом».

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу назвал безответственной позицию Запада по поставкам летального оружия Украине.

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