Столтенберг: НАТО натренировало десятки тысяч украинских военных

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью CNN рассказал, что десятки тысяч украинских военных прошли подготовку со стороны членов альянса.

«Нужно помнить, что союзники по НАТО — США, Великобритания, Канада и некоторые другие — годами тренировали украинские войска. Так что десятки тысяч украинских военнослужащих... которых тренировали союзники по НАТО, сейчас на передовой воюют против вторгнувшихся российских сил», — приводит его слова РИА Новости.

Столтенберг отметил, что Вооружённые силы Украины в настоящее время оснащены и подготовлены лучше, «чем когда-либо в прошлом».

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