Песков назвал обвинения в адрес России по ситуации в Буче срежиссированным шоу

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Любые обвинения по ситуации в украинской Буче в адрес России — «хорошо срежиссированное трагическое шоу», заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Песков назвал обвинения в адрес России по ситуации в Буче срежиссированным шоу
  • © Пресс-служба президента РФ

«Мы по-прежнему настаиваем, что любые обвинения в адрес российской стороны, в адрес российских военных — они не просто являются беспочвенными, а это хорошо срежиссированное шоу, не что иное, как трагическое шоу», — сказал он.

Говоря о возможности проведения расследования сложившейся ситуации, Песков отметил, что необходимо подумать, насколько возможно сделать его беспристрастным и неангажированным.

По словам заместителя официального представителя Генерального секретаря ООН Фархана Хака, организация даст оценки событиям в Буче на основе результатов расследования.

Вице-спикер Совфеда Константин Косачёв заявил, что Россия продолжит добиваться проведения международного расследования ситуации.

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