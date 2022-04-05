Минобороны России заявило о подготовке украинскими военными провокации в селе Мощун

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Украинские военнослужащие провели постановочную съёмку в населённом пункте Мощун с якобы погибшими от насильственных действий российской армии мирными жителями, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Минобороны России заявило о подготовке украинскими военными провокации в селе Мощун
  • РИА Новости

«Военнослужащими 72-го украинского главного центра психологических операций была проведена очередная постановочная съёмка якобы погибших от насильственных действий российских вооружённых сил мирных жителей для последующего распространения через западные СМИ», — говорится в сообщении.

По словам Конашенкова, аналогичные мероприятия украинские спецслужбы организовали в Сумах, Конотопе и ряде других городов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что распространённым Украиной видео о событиях в Буче нельзя доверять — специалисты российского Минобороны выявили признаки фейков и подлога в материалах Киева.

Высокопоставленный представитель Пентагона сообщил, что США не получили независимого подтверждения информации о многочисленных жертвах среди мирного населения в украинской Буче.

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