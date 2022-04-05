Казахстан снизил прогноз по росту ВВП в 2022 году до 2,1%

Короткая ссылка
Казахстан снизил прогноз роста экономики страны в нынешнем году с 3,9 до 2,1%, сообщил министр национальной экономики Алибек Куантыров.

По его словам, прогноз макропоказателей уточнён с учётом внешнеэкономической ситуации.

Он отметил, что агентство S&P снизило прогноз роста мировой экономики в 2022 году с 4,2 до 3,6%.

«Исходя из вышеизложенного, прогноз роста экономики страны снижен с 3,9 до 2,1%», — приводит РИА Новости слова Куантырова на заседании правительства.

Ранее сообщалось, что власти Казахстана на фоне ситуации с санкциями против России проработали альтернативные маршруты перевозки экспортных и транзитных грузов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить