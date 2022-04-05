Казахстан снизил прогноз по росту ВВП в 2022 году до 2,1%

Казахстан снизил прогноз роста экономики страны в нынешнем году с 3,9 до 2,1%, сообщил министр национальной экономики Алибек Куантыров.

По его словам, прогноз макропоказателей уточнён с учётом внешнеэкономической ситуации.

Он отметил, что агентство S&P снизило прогноз роста мировой экономики в 2022 году с 4,2 до 3,6%.

«Исходя из вышеизложенного, прогноз роста экономики страны снижен с 3,9 до 2,1%», — приводит РИА Новости слова Куантырова на заседании правительства.

Ранее сообщалось, что власти Казахстана на фоне ситуации с санкциями против России проработали альтернативные маршруты перевозки экспортных и транзитных грузов.