Казахстан снизил прогноз по росту ВВП в 2022 году до 2,1%
По его словам, прогноз макропоказателей уточнён с учётом внешнеэкономической ситуации.
Он отметил, что агентство S&P снизило прогноз роста мировой экономики в 2022 году с 4,2 до 3,6%.
«Исходя из вышеизложенного, прогноз роста экономики страны снижен с 3,9 до 2,1%», — приводит РИА Новости слова Куантырова на заседании правительства.
Ранее сообщалось, что власти Казахстана на фоне ситуации с санкциями против России проработали альтернативные маршруты перевозки экспортных и транзитных грузов.