Небензя усомнился в проведении «независимого расследования» ситуации в Буче

Постпред России при ООН Василий Небензя усомнился в проведении «независимого расследования» ситуации в украинской Буче.

Об этом он сказал в ходе пресс-конференции.

По словам Небензи, «вопрос в том, кто будет проводить так называемое независимое расследование».

«Мы видели много «независимых расследований», которые были совсем не независимыми, потому что они были политически мотивированными», — приводит его слова ТАСС.

Также Небензя заявил, что российские военные не имеют отношения к провокации в Буче.

Он отметил, что Россия намерена представить доказательства в Совбезе ООН.

3 апреля Минобороны опровергло обвинения со стороны киевского режима в якобы убийстве мирных жителей в Буче.