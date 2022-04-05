Небензя усомнился в проведении «независимого расследования» ситуации в Буче
Об этом он сказал в ходе пресс-конференции.
По словам Небензи, «вопрос в том, кто будет проводить так называемое независимое расследование».
«Мы видели много «независимых расследований», которые были совсем не независимыми, потому что они были политически мотивированными», — приводит его слова ТАСС.
Также Небензя заявил, что российские военные не имеют отношения к провокации в Буче.
Он отметил, что Россия намерена представить доказательства в Совбезе ООН.
3 апреля Минобороны опровергло обвинения со стороны киевского режима в якобы убийстве мирных жителей в Буче.