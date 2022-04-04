Экс-офицер СБУ прокомментировал провокацию в Буче

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Бывший офицер Службы безопасности Украины Василий Прозоров в интервью RTД высказался об упущениях, которые допустили организаторы провокации в Буче.
Экс-офицер СБУ прокомментировал провокацию в Буче
  • РИА Новости

«Я думаю, что эксцесс исполнителя этой провокации привёл к упущению важных моментов. Белые повязки — почему они их не сняли? Откровенно все, которых они показали, с белыми повязками — те, кто был в городе при русских войсках и носил повязки в знак того, что они мирные», — сказал он.

Прозоров предположил, что организаторы провокации «просто работали с тем, что было».

«Вошёл чисто теоретически какой-то националистический батальон, того же Дениса Боцмана, поубивали всех с белыми повязками, а прибывшие пэсэошники использовали их в качестве реквизита», — заявил он.

Также экс-офицер СБУ считает, что «здесь многоплановая задача стояла» и были «различные целевые аудитории».

«Например, целевая аудитория — население Украины, подконтрольное Киеву. В них надо вызвать ненависть к российской армии, чтобы люди и не мыслили о каких-то братских отношениях», — сказал он.

По его мнению, ещё одной целевой аудиторией является население западных стран.

«А ещё одна целевая аудитория — руководство западных стран. В западных странах задача — создать общественное мнение, которое будет однозначно на стороне Украины и против России. А для руководства западных стран цель другая: им нужен повод для того, чтобы максимально обеспечить поддержку украинской власти», — сказал он.

3 апреля Минобороны опровергло обвинения со стороны киевского режима в якобы убийстве мирных жителей в Буче.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в Буче после выхода российских военнослужащих была устроена антироссийская провокация, которая несёт прямую угрозу международному миру и безопасности.

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