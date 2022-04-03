В МИД Италии заявили о готовности содействовать мирному процессу на Украине

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заявил, что правительство страны готово содействовать мирному процессу на Украине.

«Италия выражает Киеву полную солидарность и поддержку», — цитирует РИА Новости Ди Майо.

По его словам, на данном этом этапе приоритетом для Италии являются переговоры между сторонами и гуманитарное перемирие.

Министр подчеркнул, что правительство страны готово содействовать мирному процессу.

Ранее официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт на брифинге заявил, что Германия готова стать гарантом безопасности для Украины.

Постоянный представитель Великобритании при ООН Барбара Вудворд также сообщила, что Лондон может выступить гарантом безопасности Украины.