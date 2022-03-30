Власти Германии заявили о готовности Берлина стать гарантом безопасности для Киева

Официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт на брифинге заявил, что Германия готова стать гарантом безопасности для Украины.

По его словам, канцлер ФРГ Олаф Шольц обсуждал данный вопрос в ходе переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским.

«Канцлер сигнализировал (в переговорах) общую готовность… Германия готова действовать как гарант безопасности», — цитирует его РИА Новости.

Ранее постоянный представитель Великобритании при ООН Барбара Вудворд заявила, что Лондон может выступить гарантом безопасности Украины.