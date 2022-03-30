Власти Германии заявили о готовности Берлина стать гарантом безопасности для Киева
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По его словам, канцлер ФРГ Олаф Шольц обсуждал данный вопрос в ходе переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским.
«Канцлер сигнализировал (в переговорах) общую готовность… Германия готова действовать как гарант безопасности», — цитирует его РИА Новости.
Ранее постоянный представитель Великобритании при ООН Барбара Вудворд заявила, что Лондон может выступить гарантом безопасности Украины.