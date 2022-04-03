Мединский прокомментировал ход переговоров с украинской стороной
- РИА Новости
«Украинская сторона стала реалистичнее подходить к вопросам, связанным с нейтральным и безъядерным статусом Украины», — написал Мединский в Telegram.
Однако, по его словам, «проект договора не готов для вынесения на встречу в верхах».
Он также специально подчеркнул, что позиция России по Крыму и Донбассу остаётся неизменной.
«Снова и снова повторю: позиция России по Крыму и Донбассу неизменна», — указал Мединский.
Глава российской делегации добавил, что работа по тексту договора на уровне экспертов и глав делегаций в дистанционном формате проводилась 1 и 2 апреля и возобновится в понедельник, 4 апреля.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью на канале «Беларусь 1» заявил, что российско-украинские переговоры идут непросто.
Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что касательно российско-украинских переговоров «нет каких-либо уже окончательно одобренных планов». Он отметил, что переговоры должны продолжиться.
Кроме того, он заявил, что безъядерный внеблоковый, нейтральный статус Украины — «это то, что сейчас уже осознаётся как абсолютная необходимость».