Мединский прокомментировал ход переговоров с украинской стороной

Глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский рассказал о ходе переговоров с украинской стороной и о процессе подготовки проекта мирного договора.

«Украинская сторона стала реалистичнее подходить к вопросам, связанным с нейтральным и безъядерным статусом Украины», — написал Мединский в Telegram.

Однако, по его словам, «проект договора не готов для вынесения на встречу в верхах».

Он также специально подчеркнул, что позиция России по Крыму и Донбассу остаётся неизменной.

«Снова и снова повторю: позиция России по Крыму и Донбассу неизменна», — указал Мединский.

Глава российской делегации добавил, что работа по тексту договора на уровне экспертов и глав делегаций в дистанционном формате проводилась 1 и 2 апреля и возобновится в понедельник, 4 апреля.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью на канале «Беларусь 1» заявил, что российско-украинские переговоры идут непросто.

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что касательно российско-украинских переговоров «нет каких-либо уже окончательно одобренных планов». Он отметил, что переговоры должны продолжиться.

Кроме того, он заявил, что безъядерный внеблоковый, нейтральный статус Украины — «это то, что сейчас уже осознаётся как абсолютная необходимость».