Песков: российско-украинские переговоры идут непросто

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью на канале «Беларусь 1» заявил, что российско-украинские переговоры идут непросто.

«Главное — нащупать то место, где мы сходимся с украинскими переговорщиками, и главное, чтобы они продолжались. Хоть в Стамбуле, хоть где, но главное, чтобы продолжались. Потому что в конечном итоге все хотят, чтобы цели военной операции были достигнуты как можно скорее и эти боевые действия прекратились. Это возможно путём этих мирных переговоров. Хотя они идут непросто», — сказал представитель Кремля.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что касательно российско-украинских переговоров «нет каких-либо уже окончательно одобренных планов». Он отметил, что переговоры должны продолжиться.

Кроме того, он заявил, что безъядерный внеблоковый, нейтральный статус Украины — «это то, что сейчас уже осознаётся как абсолютная необходимость».