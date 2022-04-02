Песков: российско-украинские переговоры идут непросто

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью на канале «Беларусь 1» заявил, что российско-украинские переговоры идут непросто.
Песков: российско-украинские переговоры идут непросто
  • AP
  • © Sergei Kholodilin

«Главное — нащупать то место, где мы сходимся с украинскими переговорщиками, и главное, чтобы они продолжались. Хоть в Стамбуле, хоть где, но главное, чтобы продолжались. Потому что в конечном итоге все хотят, чтобы цели военной операции были достигнуты как можно скорее и эти боевые действия прекратились. Это возможно путём этих мирных переговоров. Хотя они идут непросто», — сказал представитель Кремля.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что касательно российско-украинских переговоров «нет каких-либо уже окончательно одобренных планов». Он отметил, что переговоры должны продолжиться.

Кроме того, он заявил, что безъядерный внеблоковый, нейтральный статус Украины — «это то, что сейчас уже осознаётся как абсолютная необходимость».

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