Задержанный в Казахстане иностранный агент продвигал антироссийскую пропаганду

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Задержанный в Казахстане иностранный агент, которого подозревают в планировании покушения на президента Касым-Жомарта Токаева, также отрабатывал задания по продвижению антироссийской пропаганды в республике.
Задержанный в Казахстане иностранный агент продвигал антироссийскую пропаганду
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана.

Отмечается, что задержанный должен был выполнять и уже выполнял целый ряд заданий параллельно, включая планирование терактов против сотрудников специальных и правоохранительных органов, а также создание в обществе русофобских взглядов.

«Кроме того, агентом «А» отрабатывались задания по продвижению антироссийской пропаганды в республике и созданию в обществе русофобских взглядов путём публикации в социальных сетях соответствующих материалов», — говорится в заявлении.

Уточняется, что во время обыска у агента были обнаружены и изъяты снайперская винтовка иностранного производства с глушителем, наркотики и крупная денежная сумма. Оружие на территорию республики было доставлено частями, в профессионально замаскированном виде.

В КНБ указали, что мужчина уже признался в совершении инкриминируемых ему действий и сообщил, что выполнял их «по заданию и в интересах иностранного государства».

Ранее Комитет нацбезопасности Казахстана заявил, что в стране был задержан агент иностранной разведки, планировавший покушение на Токаева.

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