В Казахстане заявили о задержании иностранного агента, планировавшего покушение на Токаева
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу КНБ.
Уточняется, что некий мужчина был задержан 25 марта 2022 года в Нур-Султане
«Контрразведкой КНБ задержан агент иностранной разведки гражданин республики «А», планировавший покушение на президента Казахстана», — говорится в заявлении.
По данным спецслужбы, он также планировал совершить убийства ряда высокопоставленных госслужащих.
Ранее Токаев заявил о попытке захвата власти в Казахстане в январе «внешними и внутренними врагами».
В феврале президент России Владимир Путин заявил, что в ходе январских беспорядков Казахстан стал жертвой международных банд.