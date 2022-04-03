В Казахстане заявили о задержании иностранного агента, планировавшего покушение на Токаева

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Комитет нацбезопасности (КНБ) Казахстана заявил, что в стране был задержан агент иностранной разведки, планировавший покушение на президента республики Касым-Жомарта Токаева.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу КНБ.

Уточняется, что некий мужчина был задержан 25 марта 2022 года в Нур-Султане

«Контрразведкой КНБ задержан агент иностранной разведки гражданин республики «А», планировавший покушение на президента Казахстана», — говорится в заявлении.

По данным спецслужбы, он также планировал совершить убийства ряда высокопоставленных госслужащих.

Ранее Токаев заявил о попытке захвата власти в Казахстане в январе «внешними и внутренними врагами».

В феврале президент России Владимир Путин заявил, что в ходе январских беспорядков Казахстан стал жертвой международных банд.

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