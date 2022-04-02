Мэр Рубежного Хортив рассказал, что украинские военные «уже потеряли человеческий облик»

Мэр Рубежного Сергей Хортив в беседе с RT рассказал о действиях украинских военных, которые «уничтожают объекты городской инфраструктуры и бьют по людям».

«Повыбрасывали людей, в 14-градусный мороз повыбрасывали женщин, детей, грудных детей, выгнали просто на улицу, позанимали квартиры... Занимались мародёркой. Просто расстреливают и убивают людей. Мерзавцы и негодяи. Это нацисты», — рассказал Хортив.

По его словам, украинские военные «уже потеряли человеческий облик».

«Уничтожают объекты городской инфраструктуры, бьют по людям, в основном по гражданским. Постоянно работает артиллерия, в основном хаотическим порядком, просто для уничтожения людей», — сказал мэр.

Ранее бывший полицейский из Мариуполя рассказал о действиях националистов из украинского батальона «Азов».

Житель Мариуполя на условиях анонимности рассказал RT, как бойцы националистического батальона «Азов» убивали мирных жителей.