Мэр Рубежного Хортив рассказал, что украинские военные «уже потеряли человеческий облик»
«Повыбрасывали людей, в 14-градусный мороз повыбрасывали женщин, детей, грудных детей, выгнали просто на улицу, позанимали квартиры... Занимались мародёркой. Просто расстреливают и убивают людей. Мерзавцы и негодяи. Это нацисты», — рассказал Хортив.
По его словам, украинские военные «уже потеряли человеческий облик».
«Уничтожают объекты городской инфраструктуры, бьют по людям, в основном по гражданским. Постоянно работает артиллерия, в основном хаотическим порядком, просто для уничтожения людей», — сказал мэр.
Ранее бывший полицейский из Мариуполя рассказал о действиях националистов из украинского батальона «Азов».
Житель Мариуполя на условиях анонимности рассказал RT, как бойцы националистического батальона «Азов» убивали мирных жителей.