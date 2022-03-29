Житель Мариуполя рассказал, как боевики «Азова» убивали мирных жителей

Житель Мариуполя на условиях анонимности рассказал RT, как бойцы националистического батальона «Азов» убивали мирных жителей.

«Подъехал танк украинский, «Азова». И на моих глазах он расстрелял, где-то 12—13 снарядов по этому (торговому центру) «Порт City». Там находились люди живые. Много было трупов», — рассказал мужчина.

Он вспоминает, что провёл 14 дней в подвале.

«Ходили кушать греть на костре возле дома. Подошли два азовца, посмотрели. Он что-то в рацию сказал, и ушли. Буквально через минуты две прилетела мина. Погибли четыре человека гражданских. Они специально навели. С нашего дома, там, где мы сидели в подвале, они вели огонь против России, стреляли по танкам. Соответственно, вся ответка шла в наш дом. Штукатурка сыпалась. Было страшно. Нас было где-то человек 80, из них детей — где-то 30 в подвале», — рассказал мужчина.

29 марта в штабе территориальной обороны ДНР сообщили об эвакуации ещё 304 человек из Мариуполя в село Безыменное в Донецкой Народной Республике.

Ранее RT публиковал кадры уличных боёв в Мариуполе, на которых российские военные и Народная милиция ДНР зачищают город от бойцов националистического батальона «Азов».