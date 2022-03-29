В ДНР заявили об эвакуации ещё 304 человек из Мариуполя в Безыменное

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В штабе территориальной обороны ДНР сообщили об эвакуации ещё 304 человек из Мариуполя в село Безыменное в Донецкой Народной Республике.
В ДНР заявили об эвакуации ещё 304 человек из Мариуполя в Безыменное
  • globallookpress.com
  • © Maximilian Clarke/Keystone Press Agency

«Из Мариуполя в Безыменное эвакуирован ещё 304 человека», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

В частности, были эвакуированы 78 детей.

Ранее начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что в Мариуполе в подвалах зданий обнаружили тела мирных жителей со следами пыток и вырезанными на них неонацистскими символами и свастикой.

RT публиковал кадры уличных боёв в Мариуполе, на которых российские военные и Народная милиция ДНР зачищают город от бойцов националистического батальона «Азов».

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