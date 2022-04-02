Песков назвал спасение ДНР и ЛНР одной из целей российской спецоперации
- РИА Новости
«Одна из главных целей операции — это собственно спасение этих республик и восстановление их государственности в границах 2014 года, то есть в тех границах, которые зафиксированы в Конституции и Луганской Народной Республики, и Донецкой Народной Республики», — заявил Песков.
Он напомнил, что суверенитет Донецкой и Луганской народных республик был признан Российской Федерацией.
Песков отметил, что демилитаризация Украины в рамках российской спецоперации «идёт полным ходом».
Как заявил российский президент Владимир Путин, военная операция по защите Донбасса развивается успешно и строго по плану.
В свою очередь, глава Минобороны России Сергей Шойгу заверил, что операция продолжится, пока не будут достигнуты поставленные цели.