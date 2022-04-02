Песков назвал спасение ДНР и ЛНР одной из целей российской спецоперации

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире «Беларусь 1» заявил, что одной из целей российской спецоперации является спасение ДНР и ЛНР.
Песков назвал спасение ДНР и ЛНР одной из целей российской спецоперации
  • РИА Новости

«Одна из главных целей операции — это собственно спасение этих республик и восстановление их государственности в границах 2014 года, то есть в тех границах, которые зафиксированы в Конституции и Луганской Народной Республики, и Донецкой Народной Республики», — заявил Песков.

Он напомнил, что суверенитет Донецкой и Луганской народных республик был признан Российской Федерацией.

Песков отметил, что демилитаризация Украины в рамках российской спецоперации «идёт полным ходом».

Как заявил российский президент Владимир Путин, военная операция по защите Донбасса развивается успешно и строго по плану.

В свою очередь, глава Минобороны России Сергей Шойгу заверил, что операция продолжится, пока не будут достигнуты поставленные цели.

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