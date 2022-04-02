Песков: Украина не является дружественной страной ни для России, ни для Белоруссии

Украина не является дружественной страной ни для России, ни для Белоруссии. Об этом в интервью на канале «Беларусь 1» заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Украина — очень сложная страна для нас. Она в своем состоянии нынешнем — страна, враждебная для нас», — сказал представитель Кремля.

В частности, Песков напомнил, что Украина прописала в Конституции намерение вступить в НАТО и при этом «пестовала у себя тех, кто ходит с нацистской свастикой по улице, марширует».

Он отметил, что Москва хотела бы продолжать переговоры с Киевом в Белоруссии, но украинская сторона этого не хочет.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Москва выступает за предоставление гарантий безопасности России, Украине и странам Европы.

Также глава российского внешнеполитического ведомства заявил, что касательно российско-украинских переговоров «нет каких-либо уже окончательно одобренных планов». Он отметил, что переговоры должны продолжиться.

Кроме того, он заявил, что безъядерный внеблоковый, нейтральный статус Украины — «это то, что сейчас уже осознаётся как абсолютная необходимость».