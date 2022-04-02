Песков: Украина не является дружественной страной ни для России, ни для Белоруссии

Короткая ссылка
Украина не является дружественной страной ни для России, ни для Белоруссии. Об этом в интервью на канале «Беларусь 1» заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков: Украина не является дружественной страной ни для России, ни для Белоруссии
  • РИА Новости

«Украина — очень сложная страна для нас. Она в своем состоянии нынешнем — страна, враждебная для нас», — сказал представитель Кремля.

В частности, Песков напомнил, что Украина прописала в Конституции намерение вступить в НАТО и при этом «пестовала у себя тех, кто ходит с нацистской свастикой по улице, марширует».

Он отметил, что Москва хотела бы продолжать переговоры с Киевом в Белоруссии, но украинская сторона этого не хочет.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Москва выступает за предоставление гарантий безопасности России, Украине и странам Европы.

Также глава российского внешнеполитического ведомства заявил, что касательно российско-украинских переговоров «нет каких-либо уже окончательно одобренных планов». Он отметил, что переговоры должны продолжиться.

Кроме того, он заявил, что безъядерный внеблоковый, нейтральный статус Украины — «это то, что сейчас уже осознаётся как абсолютная необходимость».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить