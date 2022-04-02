Российские военные с начала спецоперации уничтожили 125 самолётов и 88 вертолётов ВСУ
- РИА Новости
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«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 125 самолётов и 88 вертолётов, 381 беспилотный летательный аппарат», — заявил Конашенков.
Также российскими военными было уничтожено 1888 танков и других боевых бронированных машин, 205 установок реактивных систем залпового огня ВСУ.
Ранее стало известно, что армия России 31 марта нанесла удар «Искандером» по штабу обороны в Харькове, уничтожив более 100 националистов и западных наёмников.
Вооружённые силы России высокоточным оружием большой дальности уничтожили хранилища с бензином и дизельным топливом Кременчугского нефтеперерабатывающего завода.