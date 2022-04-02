Российские военные с начала спецоперации уничтожили 125 самолётов и 88 вертолётов ВСУ

Короткая ссылка
Российские военнослужащие с начала военной спецоперации уничтожили 125 самолётов и 88 вертолётов Вооружённых сил Украины. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Российские военные с начала спецоперации уничтожили 125 самолётов и 88 вертолётов ВСУ
  • РИА Новости
  • © Евгений Одиноков

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 125 самолётов и 88 вертолётов, 381 беспилотный летательный аппарат», — заявил Конашенков.

Также российскими военными было уничтожено 1888 танков и других боевых бронированных машин, 205 установок реактивных систем залпового огня ВСУ.

Ранее стало известно, что армия России 31 марта нанесла удар «Искандером» по штабу обороны в Харькове, уничтожив более 100 националистов и западных наёмников.

Вооружённые силы России высокоточным оружием большой дальности уничтожили хранилища с бензином и дизельным топливом Кременчугского нефтеперерабатывающего завода.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить