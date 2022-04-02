Российские военные с начала спецоперации уничтожили 125 самолётов и 88 вертолётов ВСУ

Российские военнослужащие с начала военной спецоперации уничтожили 125 самолётов и 88 вертолётов Вооружённых сил Украины. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 125 самолётов и 88 вертолётов, 381 беспилотный летательный аппарат», — заявил Конашенков.

Также российскими военными было уничтожено 1888 танков и других боевых бронированных машин, 205 установок реактивных систем залпового огня ВСУ.

Ранее стало известно, что армия России 31 марта нанесла удар «Искандером» по штабу обороны в Харькове, уничтожив более 100 националистов и западных наёмников.

Вооружённые силы России высокоточным оружием большой дальности уничтожили хранилища с бензином и дизельным топливом Кременчугского нефтеперерабатывающего завода.