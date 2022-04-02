Более 100 националистов и наёмников уничтожены ударом «Искандера» в Харькове

Армия России 31 марта нанесла удар «Искандером» по штабу обороны в Харькове, уничтожены более 100 националистов и наёмников, которые прибыли из западных стран.

AFP

© Dimitar DILKOFF

«В результате нанесенного в четверг, 31 марта, высокоточного удара оперативно-тактическим комплексом «Искандер» по штабу обороны в городе Харьков подтверждено уничтожение более 100 националистов и наёмников из западных стран», — сообщили в Министерстве обороны России. Ранее Вооружённые силы России высокоточным оружием большой дальности уничтожили хранилища с бензином и дизельным топливом Кременчугского нефтеперерабатывающего завода.