МО: российские военные под Полтавой вывели из строя аэродром и уничтожили боевые вертолёты

Короткая ссылка
Российские военные вывели из строя военный аэродром Миргород в Полтавской области и уничтожили ряд украинских боевых вертолётов. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
МО: российские военные под Полтавой вывели из строя аэродром и уничтожили боевые вертолёты
  • РИА Новости

«Выведен из строя военный аэродром Миргород в Полтавской области и уничтожены обнаруженные на его замаскированных стоянках несколько украинских боевых вертолётов и самолёт, а также хранилища с топливом и авиационными средствами поражения», — заявил Конашенков.

Он отметил, что российская авиация за сутки поразила 28 военных объектов Украины, в том числе два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, а также 23 района сосредоточения боевой техники ВСУ.

Ранее Конашенков заявил, что авиация ВКС России уничтожила высокоточными ракетами украинские военные аэродромы в Полтаве и Днепропетровске.

Российские средства противовоздушной обороны ликвидировали два ударных вертолёта Украины Ми-24 под Сумами.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить