МО: российские военные под Полтавой вывели из строя аэродром и уничтожили боевые вертолёты

Российские военные вывели из строя военный аэродром Миргород в Полтавской области и уничтожили ряд украинских боевых вертолётов. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Выведен из строя военный аэродром Миргород в Полтавской области и уничтожены обнаруженные на его замаскированных стоянках несколько украинских боевых вертолётов и самолёт, а также хранилища с топливом и авиационными средствами поражения», — заявил Конашенков.

Он отметил, что российская авиация за сутки поразила 28 военных объектов Украины, в том числе два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, а также 23 района сосредоточения боевой техники ВСУ.

Ранее Конашенков заявил, что авиация ВКС России уничтожила высокоточными ракетами украинские военные аэродромы в Полтаве и Днепропетровске.

Российские средства противовоздушной обороны ликвидировали два ударных вертолёта Украины Ми-24 под Сумами.