Путин: необходимо усиливать интеграцию с Минском в ответ на недружественные шаги Запада

Президент России Владимир Путин отметил необходимость усиливать российско-белорусскую интеграцию в ответ на недружественные шаги Запада.

«В последнее время Москва и Минск сталкиваются с беспрецедентным внешним давлением. Уверен, что лучшим ответом на недружественные действия со стороны ряда государств должно стать всемерное упрочение союзнических российско-белорусских связей, наращивание взаимовыгодных интеграционных процессов и двустороннего сотрудничества на всех направлениях», — говорится в обращении Путина, текст которого приводит РИА Новости.

В частности, особое внимание Путин призвал уделить укреплению оборонного потенциала и проведению политики импортозамещения в промышленном и аграрном секторах экономики.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью белорусскому телеканалу «Беларусь 1» рассказал об уникальных отношениях Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко.