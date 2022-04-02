В Кремле рассказали об уникальных взаимоотношениях Путина и Лукашенко

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью белорусскому телеканалу «Беларусь 1» рассказал об уникальных отношениях российского лидера Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко.
В Кремле рассказали об уникальных взаимоотношениях Путина и Лукашенко
  • AFP
  • © Mikhail KLIMENTYEV / SPUTNIK

«Александр Григорьевич находится в абсолютно уникальных отношениях с нашим президентом. У них действительно отношения уникальные», — цитирует заявление Пескова РИА Новости.

По его словам, оба президента «понимают суть происходящего в наших странах и суть происходящего вокруг нас».

«Они иногда говорят не совсем лицеприятные вещи друг другу, очень жёстко, потому что всё-таки есть интересы Белоруссии, есть интересы России. Они очень жёстко отстаивают интересы своих стран», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Песков добавил, что для президентов всегда главным остаётся продолжение их дружеского диалога.

Ранее Путин поздравил Лукашенко с Днём единения народов России и Белоруссии и отметил развитие двустороннего сотрудничества.

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