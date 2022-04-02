Путин поздравил Лукашенко с Днём единения народов России и Белоруссии

Президент России Владимир Путин поздравил белорусского лидера Александра Лукашенко с Днём единения народов двух государств и отметил развитие двустороннего сотрудничества. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«За последнее время нашим странам удалось немало сделать для развития интеграционного взаимодействия и конструктивного двустороннего сотрудничества. Утверждён ряд важнейших документов, в том числе отраслевые союзные программы, обновлённая Военная доктрина и Концепция миграционной политики Союзного государства», — говорится в телеграмме.

Путин, как отмечается в тексте, выразил уверенность, что реализация достигнутых договорённостей создаст условия для упрочения позиций России и Белоруссии на международной арене, а также для дальнейшего продвижения по пути формирования общего социально-экономического и гуманитарного пространства.

«Это, несомненно, отвечает коренным интересам наших братских народов и по-настоящему важно с учётом напряжённой международной обстановки», — подчеркнул российский лидер.

Ранее стало известно, что Путин и Лукашенко обсудили в телефонном разговоре ход российской спецоперации на Украине.