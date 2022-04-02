В Минобороны Турции заявили о готовности выделить суда для эвакуации граждан из Мариуполя

Глава турецкого Минобороны Хулуси Акар заявил о готовности Турции выделить суда для эвакуации гражданских лиц и раненых из Мариуполя по морю.

«Готовность Анкары поддержать процесс эвакуации была доведена до сведения военного атташе России в Турции, приглашённого в наше оборонное ведомство. Схожая инициатива передана российским инстанциям и по линии военного атташе Турции в Москве. Мы также координируем свои усилия с украинскими инстанциями по линии военного атташе в этой стране», — приводит его слова агентство «Анадолу».

Акар также заявил об отсутствии угрозы для судоходства в Чёрном море после обнаружения дрейфующих мин.

Как накануне сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев, за сутки российские военные без участия киевских властей эвакуировали из Мариуполя 3046 человек.

В Минобороны России также рассказали, что на международном канале связи абонент на украинском языке передаёт ложные сведения и призывает к отказу от морского гуманитарного коридора.