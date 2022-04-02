В Минобороны Турции заявили о готовности выделить суда для эвакуации граждан из Мариуполя

Короткая ссылка
Глава турецкого Минобороны Хулуси Акар заявил о готовности Турции выделить суда для эвакуации гражданских лиц и раненых из Мариуполя по морю.
В Минобороны Турции заявили о готовности выделить суда для эвакуации граждан из Мариуполя
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

«Готовность Анкары поддержать процесс эвакуации была доведена до сведения военного атташе России в Турции, приглашённого в наше оборонное ведомство. Схожая инициатива передана российским инстанциям и по линии военного атташе Турции в Москве. Мы также координируем свои усилия с украинскими инстанциями по линии военного атташе в этой стране», — приводит его слова агентство «Анадолу».

Акар также заявил об отсутствии угрозы для судоходства в Чёрном море после обнаружения дрейфующих мин. 

Как накануне сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев, за сутки российские военные без участия киевских властей эвакуировали из Мариуполя 3046 человек.

В Минобороны России также рассказали, что на международном канале связи абонент на украинском языке передаёт ложные сведения и призывает к отказу от морского гуманитарного коридора. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить