Российские военные за сутки эвакуировали из Мариуполя более 3 тысяч человек
- РИА Новости
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«Из Мариуполя через гуманитарный коридор в восточном направлении без какого-либо участия украинской стороны от беспредела, устроенного националистами, удалось спасти уже 118 765 человек, в том числе за истекшие сутки — 3046 человек», — заявил Мизинцев.
Ранее RT публиковал кадры уличных боёв в Мариуполе, на которых российские военные и Народная милиция ДНР зачищают город от бойцов националистического батальона «Азов».
Житель Мариуполя на условиях анонимности рассказал RT, как бойцы националистического батальона «Азов» убивали мирных жителей.