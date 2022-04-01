Российские военные за сутки эвакуировали из Мариуполя более 3 тысяч человек

Российские военные без участия киевских властей за сутки эвакуировали из Мариуполя 3046 человек. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Из Мариуполя через гуманитарный коридор в восточном направлении без какого-либо участия украинской стороны от беспредела, устроенного националистами, удалось спасти уже 118 765 человек, в том числе за истекшие сутки — 3046 человек», — заявил Мизинцев.

Ранее RT публиковал кадры уличных боёв в Мариуполе, на которых российские военные и Народная милиция ДНР зачищают город от бойцов националистического батальона «Азов».

Житель Мариуполя на условиях анонимности рассказал RT, как бойцы националистического батальона «Азов» убивали мирных жителей.