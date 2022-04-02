Российские военные с начала спецоперации уничтожили около 2 тысяч танков ВСУ
- РИА Новости
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 124 самолёта и 84 вертолёта, 381 беспилотный летательный аппарат, 1882 танка и других боевых бронированных машин, 203 установки реактивных систем залпового огня», — рассказал Конашенков.
Кроме того, ВС России за минувшую ночь поразили 67 военных объектов Украины, в том числе 54 района сосредоточения боевой техники украинской армии.
Ранее Минобороны России опубликовало видео уничтожения установок зенитно-ракетной системы С-300 украинских войск на пусковых позициях корректируемым снарядом «Краснополь».