Опубликовано видео уничтожения установок С-300 украинских войск снарядом «Краснополь»

Минобороны России опубликовало видео уничтожения установок зенитно-ракетной системы С-300 украинских войск на пусковых позициях корректируемым снарядом «Краснополь».

Показана запись с борта разведывательного беспилотника.

«По зенитно-ракетным комплексам С-300 ВСУ, развёрнутым на пусковых позициях в режиме боевого дежурства, был нанесён удар высокоточным вооружением. В результате точного попадания высокоточного артиллерийского боеприпаса пусковые установки ЗРК ВСУ уничтожены», — сказали в ведомстве.

«Краснополь» — семейство боеприпасов, которые применяются самоходными и буксируемыми гаубицами калибра 152 мм. Это оружие позволяет уничтожать объекты с первого выстрела — точность новейшей модификации боеприпаса составляет не менее 95%.