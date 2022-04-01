Опубликовано видео уничтожения установок С-300 украинских войск снарядом «Краснополь»

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Минобороны России опубликовало видео уничтожения установок зенитно-ракетной системы С-300 украинских войск на пусковых позициях корректируемым снарядом «Краснополь».

Показана запись с борта разведывательного беспилотника.

«По зенитно-ракетным комплексам С-300 ВСУ, развёрнутым на пусковых позициях в режиме боевого дежурства, был нанесён удар высокоточным вооружением. В результате точного попадания высокоточного артиллерийского боеприпаса пусковые установки ЗРК ВСУ уничтожены», — сказали в ведомстве.

«Краснополь» — семейство боеприпасов, которые применяются самоходными и буксируемыми гаубицами калибра 152 мм. Это оружие позволяет уничтожать объекты с первого выстрела — точность новейшей модификации боеприпаса составляет не менее 95%.

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