В Минобороны России заявили о поражении авиацией 67 военных объектов Украины за ночь

Вооружённые силы России за минувшую ночь поразили 67 военных объектов Украины, в том числе 54 района сосредоточения боевой техники украинской армии. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

РИА Новости