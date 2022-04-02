В Минобороны России заявили о поражении авиацией 67 военных объектов Украины за ночь

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Вооружённые силы России за минувшую ночь поразили 67 военных объектов Украины, в том числе 54 района сосредоточения боевой техники украинской армии. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
В Минобороны России заявили о поражении авиацией 67 военных объектов Украины за ночь
  • РИА Новости

«В течение ночи оперативно-тактической авиацией ВКС России и ракетными войсками поражены 67 военных объектов Украины», — отметил он.

По словам Конашенкова, среди них 54 района сосредоточения боевой техники ВСУ, два пункта управления, два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, а также девять орудий полевой артиллерии и миномётов.

Ранее Минобороны России опубликовало видео уничтожения установок зенитно-ракетной системы С-300 украинских войск на пусковых позициях корректируемым снарядом «Краснополь».

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