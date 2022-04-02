В Минобороны России заявили о поражении авиацией 67 военных объектов Украины за ночь
- РИА Новости
«В течение ночи оперативно-тактической авиацией ВКС России и ракетными войсками поражены 67 военных объектов Украины», — отметил он.
По словам Конашенкова, среди них 54 района сосредоточения боевой техники ВСУ, два пункта управления, два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, а также девять орудий полевой артиллерии и миномётов.
Ранее Минобороны России опубликовало видео уничтожения установок зенитно-ракетной системы С-300 украинских войск на пусковых позициях корректируемым снарядом «Краснополь».