Большой театр анонсировал благотворительную акцию в поддержку Донбасса

Большой театр анонсировал благотворительную акцию, направленную на поддержку семей погибших военных и беженцев из Донбасса — её откроет спектакль «Спартак».

«Сбор от легендарного спектакля Юрия Григоровича Большой театр направит в помощь семьям воинов, погибших в ходе проведения специальной военной операции России на Украине», — следует из заявления пресс-службы театра.

Среди ключевых целей акции указаны поддержка российского зрителя и помощь эвакуированным из Донбасса гражданам.

Отмечается, что в рамках акции «Открытый занавес» российские театры покажут спектакли и проведут мероприятия для членов молодёжных, волонтёрских и ветеранских организаций, многодетных семей, а также жителей ЛНР и ДНР.

Руководство Федерации бокса России ранее запустило оперативный штаб и горячую линию в поддержку мирного населения Украины и беженцев из Донбасса.

31 марта из Челябинска в Ростовскую область отправили очередную партию гуманитарной помощи для жителей Донбасса.