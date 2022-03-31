Из Челябинска отправили очередную партию гумпомощи для жителей Донбасса

Из Челябинска в Ростовскую область отправили очередную партию гуманитарной помощи для жителей Донбасса.

Об этом сообщает URA.RU.

«Всё, что вы здесь видите, собрано местными отделениями партии «Единая Россия», которые находятся в каждом муниципалитете региона. Именно туда жители приносят товары для помощи жителям Донбасса», — заявил руководитель регионального исполкома партии Денис Моисеев.

По его словам, третьим рейсом отправлено около 8 тонн продукции.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что в Свердловской области собрали партию гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса.