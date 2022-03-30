Федерация бокса России запустила оперативный штаб в поддержку беженцев из ДНР и ЛНР

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Руководство Федерации бокса России запустило оперативный штаб и горячую линию в поддержку мирного населения Украины и беженцев из ДНР и ЛНР.
Федерация бокса России запустила оперативный штаб в поддержку беженцев из ДНР и ЛНР
  • РИА Новости

Деятельность оперативного штаба будет направлена на формирование и отгрузку гуманитарной помощи для мирных жителей Украины в контролируемых районах, а также беженцам ДНР и ЛНР, находящимся на территории России, сообщает пресс-служба федерации.

«Совет чемпионов принял решение запустить оперативный штаб и горячую линию в помощь мирного населения Украины, потому что, во-первых, боксёрское сообщество России уже имеет подобный опыт работы в пандемию, когда мы развернули штаб буквально за трое суток и помогали населению нашей страны на протяжении нескольких месяцев локдауна, помощь получили более пяти миллионов граждан», — сказала генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко.

По её словам, сейчас мирное население Украины больше всего нуждается в помощи.

«Мы не можем стоять в стороне, именно поэтому всё боксёрское сообщество России объединяется и протягивает руку помощи тем, кто в ней сейчас нуждается больше всего. Бокс — это вид спорта, который по-настоящему объединяет людей. Члены совета чемпионов Федерации бокса России примут активное участие в работе штаба и горячей линии», — добавила она.

Уточняется, что волонтёры оперативного штаба Федерации бокса России формируют гуманитарную помощь, которая включает в себя самые необходимые продукты питания: муку, сахар, крупы, воду, консервы, бакалею и многое другое. Также будет организована доставка для мирных жителей Украины. Беженцам будет оказана психологическая помощь.

Ранее сообщалось, что в Коломне олимпийская спортсменка Екатерина Лобышева провела мастер-класс для беженцев из Донбасса.

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